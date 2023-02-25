Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekti.

Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurduklarını belirten Bakan Özer, "Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 Deprem ve Psikolojik Travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı" dedi.

Deprem bölgesi illerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanlar ile öğrenci, öğretmen ve yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Özer, bu çalışmalarla 294 bin 912 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Bakan Özer, şöyle devam etti: "Ayrıca deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere şimdiye kadar 301 bin 750 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı. Böylece tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu."