Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde, deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği kaydedildi.

Başkan Kavak, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Başkan Ökkeş Kavak, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımında, "Ya Rab ! Ülkemizi, devletimizi ve aziz milletimizi her türlü belâ, afet ve müsibetlerden koru. Devletimize ve milletimize güç, kuvvet ver. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cumamız Mübarek Olsun. #HayırlıCumalar" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/okkeskavak27/status/1629013718666293248

ÖKKEŞ KAVAK KİMDİR?

1964 yılı Nurdağı/Kırışkal Mah.doğdu.İlkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ön lisans bölümünü bitirdi. 2003 yılından bu yana Nurdağı Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeliğini, 2004 yılından bu yana ise Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürüttü.

1992-1997 yılları arasında Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında ise Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 ve 2014-2019 yıllarında AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyeliği yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde AK Parti adayı olarak girdiği Mahalli İdareler seçiminde Nurdağı Belediye Başkanı olarak seçildi.