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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kargo yolu ile ruhsatsız av tüfeği getirileceği bilgisi üzerine hassas burunlu 'Fayda'nın da katıldığı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından kargo firmasına ile 3 adreste yapılan aramda 20 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Aramada ele geçirilenler muhafaza altına alınırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA