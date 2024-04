Adıyaman Adalet Sarayı’nda mahalle ve köy muhtarları ile azalar mazbatalarını alarak resmen göreve başladı. Sabah saatlerinden itibaren azalar ve yakınlarıyla birlikte adliyeye gelen muhtarlar, evrakların hazırlanarak imzalanması sonrası mazbatalarını aldı.

Esentepe Mahallesi’nde muhtarlık seçimine giren televizyonların ünlü siması Abuzer Ok da bugün mazbatasını alan muhtarlar arasındaydı. Abuzer Ok, mazbata töreni sonrası yaptığı açıklamada, başta eşi olmak üzere tüm Esentepe sakinlerine teşekkür etti. Ok, “Seçimi ben değil, Esentepeli komşularım kazandı. Hep birlikte kazandık ve Esentepe’mizi güzelleştirmek için el birliğiyle gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Esentepe muhtarı olan ve büyük bir oy farkıyla seçimi kazanan sanatçı Abuzer Ok’un açıklaması şöyle:

“On küsur yıldır Esentepe mahallesinde oturuyorum, birçok kanalda da program yapımcılığı, reklamlarda oyunculuk yaptım. Hasılı kelam bu sefer mahallemizin takdiri eşimin de büyük desteğiyle mahallemize aday olduk.

Öncelikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki tane depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben zaten bu kararı depremden sonra almıştım. Çünkü gerek ülkemizin gerek dünyada birçok yerde bizlere yardımlar gelmişti. Cebimizde paramızın olmasına rağmen ama hiçbir yerde alışveriş yapamıyorduk. Ekmeğe muhtaçtık. Bizlere ekmeğimizi getirdiler, aşımızı getirdiler. Minnettarım, şükran borçluyum. Zaten ondan sonra eşimle beraber bir karar aldım. Ne yapabilirim ne edebilirim? Biz bir muhtarlığa girelim. Belki Rabbim böyle hizmet etmemizi nasip eder diye böyle bir yola çıktık.

Başta eşim olmak üzere, siz çok kıymetli basın mensubu kardeşlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma, tüm mahalle sakinlerime, bacılarımıza, evlatlarımıza, kardeşlerimize şükran borçluyum. Bizleri kendilerine vekil tayin ettiler. Yüzü ak girdik, yüzü pak çıkmayı Rabbim nasip eylesin. Ben tekrardan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Sürekli yanımda oldunuz ki, umarım bu beş yıl zarfında tekrar yine beraber çalışırız. İlimize, mahallemize, evlatlarımıza, kardeşlerimize, bacılarımıza hizmet etmeyi nasip eder Rabbim. Ben sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

Kaynak : PHA