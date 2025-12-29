'Kütüphanelerdeyiz' etkinliği ile resmî ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmeleri hedefleniyor. Bu etkinliklerde öğrencilere kütüphaneleri yakından tanıma ve burada bulunan atölyelerden faydalanma imkânı sunuluyor.

Ziyaretler kapsamında öğrencilere kütüphane tanıtımı yapılıyor; kütüphane üyeliği, kitap ödünç alma-verme ve araştırma yöntemleri gibi konularda kütüphane çalışanları rehberliğinde bilgi veriliyor.

Ayrıca kütüphanelerde öğrencilere 'robotik, fen ve matematik, dene-yap' gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok atölye çalışması uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

'En Büyük Amacımız, Toplumda Okuma Kültürünün Gelişimine Katkıda Bulunmak'

Öğrencilerin kütüphane ziyaretlerine Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Millî Eğitim Bakanlığına bu etkinliğin yürütülmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Genel Müdür Taner Beyoğlu, yeni kütüphaneler de inşa edildiğini belirterek 'Bu kütüphaneleri ortaya koyarken tabii ki en büyük amacımız, toplumda okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak.' diye konuştu.

Şubat ayından bu yana 5 bine yakın etkinlik düzenlendiğini ve 258 binin üzerinde öğrencinin bu etkinliklere katıldığını ifade eden Beyoğlu, çocukların bu sayede temel kütüphanecilik hizmetleri, kitaplar ve kitaplara ilişkin temel kavramlarla da tanışmış olduklarını söyledi.

'Öğrenciler, Atölyelerde Bilgiyi Beceriye Dönüştürüyor'

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da etkinliğin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışı eğitim ortamlarında da devam etmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Genel Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bilgiyi beceriye çevirme noktasında 'Kütüphanelerdeyiz' etkinliğini biz çok önemsiyoruz. 81 ilin tamamında bu etkinliği başarıyla yürüttük. 2026 yılında da bu etkinliğimize devam edeceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerdeki atölyelerde aynı zamanda bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri alanlar da buluyorlar. Bu bizim için önemli bir etkinlik...' diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise kütüphanede atölye çalışmalarına katılmaktan büyük keyif aldıklarını, kitaplarla iç içe olmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

