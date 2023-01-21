Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yapılan törenle belgelerini takdim ettiği kursiyerlerin heyecanı yüzlerine yansıdı.

İl Müftüsü Taştan yaptığı açıklamada,"Hanım kardeşlerimizin kendi boş zamanlarına göre uygulanan ders saatlerinde kurslarına devam ederek Kur'an öğrenme aşkıyla göstermiş olduğu bu azimlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda sadece Kur'an eğitimi verilmemekte, aile olma bilinci, ebeveyn olma bilinci, temel dini değerler üzerine de eğitim verilmekte, başarılarından dolayı hanım kardeşlerimize, emeği geçen Kur'an kursu öğreticileri Mehtap Yiğit ve Fatma Mutlu hocalarımıza da teşekkür ediyorum"dedi.

Konuşmanın ardından Taştan, kursa katılanlara belgelerini teslim etti.

