Rotary 2440.Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, Bölge Federasyon Başkan Yardımcısı Kemal Nas, 9 Eylül Rotary Kulübünden Nilgün Tiyanşan, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet ve kulüp üyeleri ile birlikte yeni yaptırılan Anaokulunu ziyaret ederek çocuklara boyama kitapları hediye etti.

İzmir’den Adıyaman’a uzanan bir kardeşlik yolumuz var diyerek yaptıkları projelerin önemine dikkat çeken Rotary 2440.Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, “Bizim için mesafelerin hiç önemi yoktur. 6 Şubat depreminden buyana hep Adıyaman’ın ve Kadir şinas güzel insanlarının yanında olduk. Eğitimden sağlığa bir çok proje yaptık. İyiki gelmişiz, iyiki bu güzel memleketle gönül bağlarımız olmuş, iyiki Nemrut Rotary Kulübü var yoksa bizler belki de başka yerlerde olacaktık. Adıyaman gerçekten de Ege’in İzmir’in incisi bir kent. Dün Altın İğne Dikiş Atölyesini açtık bugün Gümüşkaya Köyü İlkokulunda çocuklar için yeni yaptırdığımız prefabrik Anaokulu Sınıfını ziyaret ettik. Okulu çok beğendik, köydeki insanlarımızı ve çocukları çok sevdik. Bu güzel köyümüzün çocukları için gerçekten gönülden canla başla çalışan genç öğretmenlerimizi çok sevdik. İlk gelişimiz ama son gelişimiz olmayacak. Bu köy de bizim, Adıyaman’da bizim hepimiz kardeşiz diyerek daha nice güzel projeler yapacağız”dedi.

Deprem büyük felaketti bizim için ancak Türkiye’nin her yerinden dostlarımızla birlikte yeniden ayağa kalkıyoruz diyen Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet;”Dünya’nın hiç bir yerinde olmayan bir dostluk ve sevgi sayesinde memleketimiz her gün yeni projelerle yaralarını sarmaya devam ediyor. Türkiye’nin en batısından en doğusuna İzmir’den bizlere destek olan, güleryüzleri ile halkımıza sımsıkı sarılan tüm Rotaryen dostlarımıza, yaptıkları her bir proje için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gücümüzü sevgiden sevdiğimiz insanlarımızdan alıyoruz. İnşallah daha güzel projelerle memleketimize hizmet etmeye gayret edeceğiz” dedi.

Anaokulunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Okul Müdürü Mustafa Tepe, çocukların her zaman herşeyin en güzelini hakettiğini düşünerek eğitim ve öğretim hizmetlerini öğretmenlerle birlikte keyifle sürdürdüklerini söyledi.

Gümüşkaya Köyü İlkokulunda çocukların 23 Nisan için hazırladıkları gösterileri izleyen Rotaryenler çocuklarla ve öğretmenlerle keyifli bir gün geçirerek hep birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.



