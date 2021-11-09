Perre Antik Kent’inin deprem haritası çıkarıldı - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan bölgede kazı çalışmaları deprem gerçeğini bir kere daha gün yüzüne çıkardı.

Yapılan kazılarda Perre Antik Kentinin Milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda genç antik çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşılırken, ayrıca ‘Roma ve Bizans’ dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler ile depreme dayanıklı konut mimarisine ait olan çatı kiremitlerine ulaşıldı.

“Kuzey Mezopotamya depreminden Perre Antik Kenti'ninde etkilendiğini gösteriyor”

Alınan yeni bulgular hakkında bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Perre Antik Kentinde Türk Tarih kurumunun vermiş olduğu destekler ile yeni açmalar açtık. Bu yeni açmış olduğumuz alanlarda Perre Antik Kentinin Milattan sonra 6 ve 7 yüzyılda genç antik çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Bu bulgulara baktığımız zaman gösterişten uzak bir konut mimarisi görmekteyiz. Yani çamurla ve düzgün olmayan kesme taşları kullanarak yapılmış bir duvar örgüsünden bahsediyoruz. Hemen üst kısmı çatı kiremitleri ile örtülürdür. Milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda Kuzey Mezopotamya’da bir depremin Samosata’yı (Samsat) vurması ile beraber Perre Antik Kenti’nde etkilendiği düşülmektedir. Bunu nerden anlıyoruz üstteki çatı kiremitlerinin birden tamamı ile yere çökmesi sonucu bunu anlıyoruz. Yani buda bize gösteriyor ki, Perre Antik Kentteki bu konut mimarisinin deprem ile yıkıldığını gösteriyor. İçerisinde pompei tipi değirmen taşının varlığı ise, genç antik çağda Perre Antik Kentte üretilen şarap ve bağcılığın yanında bir evin ihtiyacını karşılayacak şekilde küçük ölçekli tahıl üretiminin yapıldığı gözler önüne seriyor. Kazı çalışmalarında Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler buluntular elde ettik. Bunlarında temizleme çalışmaları bittikten sonra müzemizde sergilenecek” dedi.

Bölgede yoğun şekilde çatı kiremitleri olduğunu ve çatı kiremitleri dışında seramikler, metal objeler, sikkeler çıktığını aktaran Arkeolog Yıldız Ersönmez ise, “Alanda 10 gündür çalışıyoruz tarım toprağına ulaştıktan sonra mekanlarımız netleşmeye başladı. Bizim karşımıza ilk çıkan çatı kiremitleri oldu. Alanda yoğun şekilde çatı kiremitleri mevcut, çatı kiremitleri dışında seramikler, metal objeler, sikkeler alanda çıkmaya devam ediyor. Bu çatı kiremitleri çökme şekilde olduğundan dolayı aklımıza bir deprem riskini getirdi. Çünkü yığın şeklinde olması gereken çatı kiremitleri direk çökme şeklinde ve yoğun lokal olarak görülmekte bunun için alanda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

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