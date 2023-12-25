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Alınan bilgiye göre yangın, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası ağır yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Şehirlerarası Otogar yakınlarında kurulan K-6 Konteyner kentte alevleri görenler durumu yönetime bildirdi. Olay yerine gelen çevredekiler ve personeller yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında alev alan konteynerdeki alevler yanındaki konteynere sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmada yangın kontrol altına alındı. Yangında konteynerler kullanılmaz hala gelirken kısa süreliğine paniğe neden oldu. Ekipler yanının çıkış nedenini araştırıyor.



Kaynak : PHA