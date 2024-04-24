Sevilen sanatçı Aydilge, geçirdiği ciddi ameliyat sonrası ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Çekmeköy'de sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay, kalçasındaki kas yırtığı nedeniyle önemli bir ameliyat geçiren Aydilge, öngörülenden çok daha hızlı iyileşme göstererek sahnelere geri döndü. Çekmeköy Doğa Parkı'nda gerçekleşen konser için saatler öncesinde toplanan kalabalığın coşkusu, Aydilge'nin sahneye çıkmasıyla beraber büyük bir sevince dönüştü. 23 Nisan'da verdiği sözü tutarak, dinleyicisini yalnız bırakmayan ve bu anlamlı günde bir süredir kullandığı koltuk değnekleri olmadan sahneye çıkan Aydilge, kalabalığın yoğun sevgisiyle karşılandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır şekilde izleyenlere unutulmaz bir görsel ve işitsel şov hazırlayan sanatçı, yorulduğu anlarda keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç'tan destek aldı. Hastalığı boyunca her daim Utku'nun yardımcı olduğunu dile getiren Aydilge'nin romantik şarkıları, eşinin gözlerinin içine bakarak söylediği dikkatten kaçmadı.