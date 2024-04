Gün geçtikçe artan et fiyatları vatandaşları ve satıcıları mağdur ediyor. Peş peşe gelen zamları gören vatandaşın ete olan talebi de azalıyor. Adıyaman’daki kasaplar her gün ete gelen zam karşısında sıkıntı çektiklerini duyurdu. Gelen zamların önüne geçilmesini isteyen satıcılar yetkililerin bu konuda bir önlem almasını da istedi. 500-600 TL aralığında olan kırmızı etin ilerleyen süreçte daha da fiyatının artması bekleniyor. Vatandaşlar ise bu durum karşısında yetkililerin fiyat artışını önlemesini istiyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu bir gıda maddesi olduğunu söyleyen vatandaş artan kırmızı etin fiyatlarıyla artık asgari ücretle çalışan kişilerin de ayda 200 gr’dan fazla et alamayacağını ifade etti.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA