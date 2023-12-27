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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya'dan çıkarılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan suç örgütü lideri Eric Schroeder'in İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kafes-25' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla” aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “Kafes-25” operasyonuyla yakalandı.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Schroeder'in uyuşturucu ticareti yapma, örgüt kurma , suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama nedeniyle Interpol kırmızı bülteniyle arandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Operasyon İstanbul Emniyet ekipleri tarafından düzenlendi. Operasyonda 41 bin 850 euro ve 38 bin Türk lirası, ünlü bir markaya ait kol saatleri, pasaport ve sim kartlar ele geçirildiği kaydedildi.