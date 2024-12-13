15 Eylül 2024 tarihi itibariyle devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak'tan itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, yetki doğrulama uygulaması sürecine yönelik denetimleri gerek sahada, gerekse de sosyal platformlarda arttırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yetki doğrulama uygulaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının EİDS üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı anımsatıldığı açıklamada, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine dikkati çekildi.

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirildiğine vurgu yapılan açıklamada, EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Ticaret Bakanlığı'nca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verildiği açıklandı.

Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu kararın EİDS'nin kapsamını daraltmadığı belirtilirken, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirdiği ve önümüzdeki dönemde uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirileceğinin altı çizildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi. Bakanlık, önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.