Adıyaman Kesmetepe Belediyesi, Belediye Başkanı İbrahim Karademir başkanlığında 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirerek eğitime yönelik önemli bir karara imza attı. Toplantıda alınan meclis kararı doğrultusunda, Kesmetepe Ortaokulu'nda birinci ve ikinci dönemde takdir belgesi alan tüm öğrencilere bisiklet hediye edilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Karademir, 2025 yılında başlatılan bisikletle ödüllendirme uygulamasının 2026 yılında da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu kararın öğrencileri başarıya teşvik etmeyi ve eğitime verilen desteği somut adımlarla güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Başkan Karademir açıklamasında, öğrencilerin elde ettiği başarılarda öğretmenlerin emek ve fedakârlığının büyük payı olduğuna dikkat çekerek, 'Başarının mimarı yalnızca öğrencilerimiz değil; onları sabırla yetiştiren, geleceği inşa eden kıymetli öğretmenlerimizdir' dedi.

Başarıyı ödüllendiren ve emeği yücelten bu anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Karademir, azimle çalışan öğrencileri, onları destekleyen aileleri ve eğitim camiasını tebrik ederek, Kesmetepe'de eğitimin birlik ve inançla büyümeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE