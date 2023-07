Kahramanmaraş’ta yayla turizminin yeni adresi olan Ferah Yayla tesisleri yaz turizmine kapılarını açarken, tatilcilerin yeni gözdesi halinde geldi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası sarp kayalıklar üzerine kurulan Kahramanmaraş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki, ulaşımı kolay, yeşilin tonunun her türünün mevcut olduğu, oksijen açısından en zengin yaylalar arasında yer alan Ferah Yayla Tesisleri, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Suluyayla Mahallesi kırsalında ormanın derinliklerinde, Başkonuş Yaylası’nın 3 kilometre batısında yeni bir yayla turizmi hayata kazandırıldı. Kartal yuvasını andırır dağın zirvesinde, kuş cıvıltılarının olduğu 1700 rakımlı tepede inşa edilen tesiste 9 adet bungalov ev ve çok sayıda çadır kurma alanları mevcut. Yaklaşık 7 dekarlık alana kurulu Ferah Yayla Tesisi, adı gibi Ferah ve dinlendirici, misafirlerine tatilin en keyifli ve doyurucu imkanlarını sunuyor. Bungalov evler kalorifer sistemi ve şömine ile ısıtılıyor. Ayrıca konaklama evlerinin tamamında şömine yer alıyor. Evlerde doğayı izleyecek balkonlar oluşturulmuş. Bölgede spor tesisleri, yürüyüş parkurları ve restoran mevcut. Yeşilin her tonunun olduğu bölgeye yurt içinden ve dışından akın akın ziyaretçiler gelmeye başladı. Eko turizmine katkı sağlayacak olan bölgede birçok endemik bitkilerin yanı sıra Köknar, sedir, meşe, ardıç ve çam ağaçlarının her türü yer alıyor. Kamp alanlarının da yer aldığı bölge, kuşlara ve geyiklere de ev sahipliği yapıyor.

Tesis sahibi İsmail Anlaşbay,"Tesislerde 9 tane çeşitli büyüklüklerde bungalov evlerimiz mevcut. Kalabalık ailelerin de grup halinde gelmek isteyen arkadaşlarımızın da grup halinde kalabileceği evler mevcut olup; isterse tek ailece gelinebilen evler de mevcut. Burada çadırda kalmak isteyen insanlarımıza çadır alanları da oluşturduk. Burada restoranda herkes her türlü yemek ihtiyacını karşılayabilir. Ağırlık olarak Kahramanmaraş dışından turist çekmekteyiz. Yerli ve yabancı müşterilerimiz çoğunlukta. Doğa harikası bir yer olan bölge tarihi eserlere de ev sahipliği yapıyor. Su havzası oldukça zengin. Oksijenin en yoğun olduğu bir bölge burası" dedi.



Kaynak : PHA