Adıyaman Karadağ yolunda Perre Meslek Lisesi önünde iki motosikletin çarpışması sonucu iki motor kullanıcısı hafif yaralandı.

Perre Meslek Lisesi’nden şehir merkezine doğru giden 02 AAP 818 plakalı ve güvenlik görevlisi Y.B. karşı yönden gelen 09 CBR 49 plakalı motosiklet sürücüsü öğretmen B.P ile çarpıştı. Yaşanan kazada iki motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı, yaralanan motosiklet sürücüleri olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili trafik polislerinin incelemesi devam ediyor.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA