Kaza öğleden sonra Kahta'ya 30 kilometre mesafedeki Şahintepe Mezrası Kan Boğazı Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şevket Aslan yönetimindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Şevket Aslan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Şevket Aslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Şevket Aslan'ın Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE