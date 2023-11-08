Tahmini Okuma Süresi: dakika

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin yarattığı büyük yıkımların ardından evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlar için Karadağ İndere Mahallesi mevkiinde yapımı hızlı bir şekilde devam eden kalıcı konutların altyapı, üstyapı ve su yeterliliği konusunda da çalışmalar ivedilikle sürdürülüyor.

15 bin ton kapasiteli su deposunda devam eden çalışmaları incelemek üzere Karadağ İndere bölgesine giden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, incelemeler sonucu yaptığı açıklamada; “Yaptığımız incelemeler sonucunda 15 bin tonluk su deposunda havaların sıcak gitmesine rağmen su seviyemizin yeterli seviyede olduğunu gördük. Yeni açtığımız kuyulardan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu bölgede çok ciddi bir yerleşim alanı olacağı için çok ciddi bir suya ihtiyacımız olacaktır. Bu sebepten dolayı yeni kuyular açarak burayı daha da güçlendireceğiz. Şimdiden gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.” İfadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA