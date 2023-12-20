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Alınan bilgiye göre kaza, Kahta-Diyarbakır yolu üzeri 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre F.A. (70) yönetimindeki 02 KV 134 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen M.S. (33) yönetimindeki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralı M.S.’ye ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak : PHA