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Veteran sporcularından Kaymakam Korkutata ziyaret

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Veteran Sporcular Galip Deniz Ali Durmuş H.Mustafa Kutlu ve Sabri Delikanlı Kahta Kaymakam’ı Selami Korkutata'yı makamında ziyaret etti.

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:51
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Veteran sporcularından Kaymakam Korkutata ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 3. Gazi Yarı Maratonu’nda on binlerce Gaziantepli 6 bin 317 şehit anısına koştu. Kahta ilçesinden katılan ve yarı maraton ve 10 kilometre kategorilerindeki koşuda H.Mustafa Kutlu kupa aldı. 
Fransız kuvvetlerine karşı verilen Tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve 'Spor Kenti Gaziantep' için spor kültürünün oluşması adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometre yol koşusu profesyonel atletlerin ve on binlerce Gazi şehirlinin katılımıyla yapıldı.
Veteran Sporcular Galip Deniz Ali Durmuş H.Mustafa Kutlu ve Sabri Delikanlı Kahta Kaymakam’ı Selami Korkutata'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten ötürü Kaymakam Korkutata, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları kutladı. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 29.12.2021 11:58
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