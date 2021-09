Turanlı, “Toprak Mahsulleri Ofisi badem alımını üstlenmelidir”

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, badem alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, 2020’de 18 bin tonun üzerine çıkan badem üretimi ve aynı zamanda da 78 bin dekarla en çok badem üretim alanına sahip olan Adıyaman’daki badem alımının Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki badem ağacı sayısının bugün 3 milyon 200 bine ulaştığını belirten Başkan Turanlı, “2020’de 18 bin tonun üzerine çıkan badem üretimi ve aynı zamanda da 78 bin dekarla en çok badem üretim alanına sahip olan Adıyaman’daki badem alımının Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üstlenmesi gerekiyor. Bölgedeki badem ağacı sayısı bugün 3 milyon 200 bine ulaştı. Bölgemizde hasadı tamamlanan badem ürünlerimizin bugünlerde pazarlama ve satış sıkıntısını ciddi bir şekilde yaşamaktayız. Yıllara göre her sene ciddi oranda artan badem bahçe alanlarının üretimi ve sürdürebilirliğini sağlamak, ürettiğimiz bademlerin pazarda hak ettiği değeri bulması için piyasa düzenlemesi veya üretimi korumak amacı ile Türkiye’nin her bölgesinde tüm badem üreticilerimizin daha rahat ulaşabileceği ve daha yaygın bir kurumumuz ’’ Çiftçinin Kara Gün Dostu’’ olan Toprak Mahsuller Ofisinin bu misyonu üstlenmesi gerektiğini ve badem üretimi olan diğer illerimizdeki badem üreticilerimizin de bu konudaki pazar sıkıntısının ortadan tamamen kaldırılması için TMO yetkililerin bir an önce bu konu hakkında karar alıp, badem üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için üstüne düşeni yapması, badem üreticilerimizin beklentisidir.

Türkiye genelinde TMO’nun hububat bakliyat fındık vb. üreticisine pazarlama konusunda sıkıntı yaşamamaları için yaptığı alımlarla üreticilerimizin her zaman destekçisi olmuş bu hassasiyeti badem üreticilerimiz için de göstermesi en büyük beklentimizdir. Her zaman üreticinin yanında ve destekçisi olan TMO’nun badem için elinden geleni yapacağından çiftçinin inancı tamdır. TMO üretilen badem ürünlerimizi alım listesine eklenmesi, badem üreticilerimizin pazarlama sıkıntısını ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

iha