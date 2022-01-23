Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29

Tahsin Çatan, 4’üncü kez başkan seçilerek güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, 4. kez oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

23 Ocak 2022 Pazar 14:44
33 Okunma
Tahsin Çatan, 4’üncü kez başkan seçilerek güven tazeledi

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı başkanlık binasında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıyı yönetmek için Divan Başkanlığına Zeynel Avcı, Divan Başkan Vekilliğine Mehmet Yaşar ve Katip Üyeliğine önerilen Servet Çatan katılan üyelerin çoğunluğunun kabulü ile seçildi. Divan Başkanı Zeynel Avcı tarafından okunan gündem maddelerinin oy birliğiyle kabulünün ardından seçime gidildi. 2544 üyesiyle Adıyaman’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimine tek liste halinde giren mevcut başkan Tahsin Çatan, kullanılan oyların tamamını alarak 4. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan,"İlk başta malumunuz hava koşullarına rağmen Adıyaman’dan gelen misafirlerimize, Kahta merkez, belde ve köylerden gelen tüm üyelerimize, Kahta İlçe Seçim Kurulu çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevim boyunca ikisi rakipli ve ikisi de tek liste halinde olmak üzere girdiğim 4’üncü seçimde bana bu makamı layık gören ve güvenen tüm üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim. Bu makam bana esnaflarımızın hizmetkarı olmak üzere verildi. Bunun bilincinde olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalara yenilerini ekleyerek esnaflarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan sizlerin aracılığı ile tekrardan kötü hava koşullarına rağmen genel kurul toplantımıza yoğun ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Tahsin Çatan (Başkan), Mustafa Günaydın (Üye), Mehmet Bakır (Üye), Ramazan Kalaycı (Üye), Emin Baykurt (Üye), Abdullah Yaşar (Üye), Abuzer Bozan (Üye), Mehmet Dokumacı (Üye), Ahmet Aslan (Üye), Mehmet Sırrı Sönmez (Üye), İlhami Sadıkoğlu (Üye), Mehmet İsmail Denizhan (Denetim Kurulu Üyesi), Mehmet Yıldız (Denetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Fırat Sağlık (Denetim Kurulu Üyesi).

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 23.01.2022 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turanlı: “Kar yağışı tarım alanlarına zarar verdi”
Turanlı: “Kar yağışı tarım alanlarına zarar verdi”
Başkan Çatan'dan vatandaşlara çağrı: Alışverişinizi yerel esnaftan yapın
Başkan Çatan'dan vatandaşlara çağrı: Alışverişinizi yerel esnaftan yapın
Turanlı: İlave tedbirlerin alınması üreticilerimizin mağdur olmasını engelleyecektir
Turanlı: İlave tedbirlerin alınması üreticilerimizin mağdur olmasını engelleyecektir
Dr. Salıcı, ikinci dalga kar yağışı öncesi hastalarını uyardı
Dr. Salıcı, ikinci dalga kar yağışı öncesi hastalarını uyardı
Kore Gazisi Mahmut Uçan’a son görev
Kore Gazisi Mahmut Uçan’a son görev
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 tl olarak belirlendi
Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 tl olarak belirlendi
Kahta'da durdurulan araçtaki uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta'da durdurulan araçtaki uyuşturucuya 2 gözaltı
GEADER Başkanı Çelebi: GES sorunu çözülmeli
GEADER Başkanı Çelebi: GES sorunu çözülmeli
Kanal boyu ikinci etap park çalışmaları hızlandı
Kanal boyu ikinci etap park çalışmaları hızlandı
Kahta’da Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açıldı
Kahta’da Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açıldı
Kahta'da gümrük kaçağı sigaraya 1 gözaltı
Kahta'da gümrük kaçağı sigaraya 1 gözaltı
Kaymakam Korkutata OSB'deki firmalar ile bir araya geldi
Kaymakam Korkutata OSB'deki firmalar ile bir araya geldi
Kahta Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı
Kahta Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı
İstanbul’daki hayırda yarışan kadınlardan Kahta’ya yardım eli
İstanbul’daki hayırda yarışan kadınlardan Kahta’ya yardım eli
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Kaymakam Korkutata, OSB'de incelemede bulundu
Kaymakam Korkutata, OSB'de incelemede bulundu
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kablo hırsızları 52 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar
Kablo hırsızları 52 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar
Kahta’da silah ticaretine 1 gözaltı
Kahta’da silah ticaretine 1 gözaltı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı: İkinci semt pazarı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başkan Turanlı: İkinci semt pazarı çalışmalarımızı hızlandırdık
Veteran sporcularından Kaymakam Korkutata ziyaret
Veteran sporcularından Kaymakam Korkutata ziyaret
Kahta'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı - Videolu Haber
Kahta'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı - Videolu Haber
Kahta'da 'Eğitim Öğretim Değerlendirme' toplantısı düzenlendi
Kahta'da 'Eğitim Öğretim Değerlendirme' toplantısı düzenlendi
Başkan Turanlı: İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti
Başkan Turanlı: İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti
Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi
Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim