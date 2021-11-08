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Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, özel bir projeye imza attı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:36
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Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vefa örneği göstererek 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Nurullah Ak ve geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan Kahta’nın yetiştirdiği hemşerilerimizin unutulmaması adına taziye evi ve parklara isimlerinin verilmesini meclise sundu.

Yapılan oylamada, yapımı tamamlanan bir parka ve yapımı devam eden bir taziye evi ve parka isimlerin verilmesi belediye meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,  “İlçemiz adına ter dökmüş, hizmet etmiş kimliğini ne olursa olsun, ilçemizin değerlerine bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Nurullah Ak ve geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan hemşerilerimizin aileleriyle bizzat görüştüm. İlçemizdeki yatırımlara isimlerini vermek istediğimi söyleyerek rızalarını aldım. Kendileri de çok memnun oldu. Bizde meclisimize sunduk. Yavuz Selim Mahallemizde bulunan Çok Amaçlı Semt Pazarı bitişiğindeki parkımıza Şehit Nurullah Ak, Cumhuriyet Mahallesinde yapımına başlayacağımız taziye evine Avukat Osman Sivil, Yeni, Fatih ve Gazi mahallelerimizi kapsayan, yapımı devam eden Kanal Boyu 2. Etap parkımızda ise Hâkim Muhammed Ramazan Aksoy ismini yaşatacağız. Hayırlı olmasını diliyor, tekrardan kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kaynak: PHA
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