Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret

"Akıl ve Zeka Oyunları" yarışmasında Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz ay bölgesel yapılan finallerde birincilik başarısı elde ederek ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler Kaymakam Korkutata'yı makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli ve Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Müdürü ve akıl ve zeka oyunları eğitmeni Mehmet Özen'in de eşlik ettiği ziyarette Ankara'da yapılacak Türkiye finali öncesi öğrenciler ziyarette Kaymakam Korkutata'ya birincilik sözü verdiler.

Kaynak: PHA