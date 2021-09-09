Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde bulunan Ortaçağ dönemine ait han tescile sunuldu.

Boğazkaya köyü içerisinde bulunan, Ortaçağ Dönemine ait hanı inceleyen Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapının SİT alanı olarak tescillenmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurdu.

Bir kısmı yıkık olan hanın kervanların dinlenmesi için yapıldığı, üst yapısı sağlam, duvar kısımlarında yer yer tahribatlar oluştuğu bildirildi.

Üst yapısı ve duvar kısımları düzgün olmayan poligonal taşlarla aralarında harç kullanmak suretiyle örüldüğü görüldü.

iha