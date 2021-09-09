banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1452.67
ALTIN
487.61
DOLAR
8.4361
STERLİN
11.7128
EURO
10.0047

Ortaçağ dönemine ait han tescile sunuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde bulunan Ortaçağ dönemine ait han tescile sunuldu.

09 Eylül 2021 Perşembe 18:17
2 Okunma
Ortaçağ dönemine ait han tescile sunuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde bulunan Ortaçağ dönemine ait han tescile sunuldu.

Boğazkaya köyü içerisinde bulunan, Ortaçağ Dönemine ait hanı inceleyen Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapının SİT alanı olarak tescillenmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurdu.

Bir kısmı yıkık olan hanın kervanların dinlenmesi için yapıldığı, üst yapısı sağlam, duvar kısımlarında yer yer tahribatlar oluştuğu bildirildi.

Üst yapısı ve duvar kısımları düzgün olmayan poligonal taşlarla aralarında harç kullanmak suretiyle örüldüğü görüldü.

Kaynak: iha
Anahtar Kelimeler:
Ortaçağ Dönemine Ait Han Tescile Sunuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler, sabit kanatlı iha ve uçan araba yarışmalarına hazır
Öğrenciler, sabit kanatlı iha ve uçan araba yarışmalarına hazır
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
Kahta’da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Kahta’da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahta'da badem hasadı başladı
Kahta'da badem hasadı başladı
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim