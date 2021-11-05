Öğrenciler bilim şenliğinde marifetlerini sergiledi

Kahta Yavuz Selim Ortaokulu ve Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, birbirinden farklı projelerini sergileme şansı buldu.

Bilim fuarında öğrenciler, görme engelliler için sensörlü ayakkabı, güneş enerjisi ile çalışan değirmen, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, akıllı periyodik cetvel ve akıllı şapka gibi projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Buradaki amaç çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek”

Öğrencilerin sunumlarını dinleyerek projelerin hedefini, amacı ve faydaları hakkında bilgi alan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Öğrencilerimiz bu tür projelerle teorik olan bilgiyi pratik ortamda görme ve uygulama imkanına kavuşuyor. Buradaki amaç çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onların tespit ettikleri sorunların çözümü noktasında bir takım teknolojik imkanlardan faydalanarak o sorunu kolay bir şekilde halledilebilir düzeye getirmektir. Bu tür fuarların amacı, çocuklarımızın fark oluşturan yönlerini ortaya çıkarmak, topluma katkı sunabilecek üretim alanlarını açmaktır. Bu çalışmalar bizim gelecek adına daha fazla umutla bakmamızı sağlıyor. Çocuklarımız için daha iyi bir geleceğin tasavvur edilebilir olduğunu gösteriyor. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.