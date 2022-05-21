Kaymakam Korkutata'dan Mente'ye teşekkür belgesi

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'nın makam odasında gerçekleşen törende Nemrut Dağı Milli Parkı'nda 30 yıldır görev yapan ve aynı zamanda Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneği (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente'ya Nemrut Dağı tanıtımı ve katkılarından ötürü teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nın tanıtımı noktasında katkı sağlayan Bilal Mente, Kaymakam Selami Korkutata tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilerek başatılar diledi.

Ödül töreninde konuşan Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneği (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente,"Ortaya konulan emeğin karşılığında bir yerler tarafından takdir edilmek insanın bütün yorgunluğunu alıp götürmekte, çalışma azmini bir kat daha artırmakta. Son olarak Kahta Kaymakamlığı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildim. Bu özverili çalışmamı görev yaptığı bu kısa süre zarfı içerisinde fark eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Nemrut Dağına gelen yerli ve yabancı turistlere Nemrut Dağı’nın tanıtımı konusunda özverili bir şekilde hizmet vermesinden son derece memnun olduklarını dile getiren Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise şunları söyledi:

"Daha önce birçok kez kurumlar ve amirleri tarafından çeşitli ödüllerce ödüllendirilen Bilal Mente bu kez de Kahta Kaymakamlığımız tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir. Nemrut Dağı Milli Parkına gelen yerli yabancı turistler ile Devlet büyüklerini karşılamada göstermiş olduğu misafirperverlik, mihmandarlık ve enformasyon görevini başarıyla ifa etmesi nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür. Kendisine Kaymakamlığımız adına teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum"

Kaynak: PHA