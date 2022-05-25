Kahta’da 'Tarla Günü' düzenlendi

Tarla gününe Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, BASF firması Pazar Geliştirme Uzmanı Hakan Ünal, satış yöneticisi Emin Bayram, Kahta ilçesinde faaliyet yürüten tarım danışmanları ve bölgenin önder çiftçileri katıldı.

Kahta Ziraat Odasında faaliyet yürüten tarım danışmanları bölge çiftçilerine örnek olabilecek hububatta fungal hastalıkların yayılması ve oluşumun engellenmesi için BASF firmasıyla ortaklaşa Çataltepe Köyünde buğday tarlası belirlenip, fungal hastalıklarına karşı 40 gün önce ürün ilaçlaması yaptırıldı.

Tarla Günü'nde bir araya gelen katılımcılara BASF firma yetkilisi Ziraat Mühendisi Hakan Ünal söz alarak, buğday tarlasında kullanılan ilaç hakkında, buğday bitkisinin şahit parselle kıyaslama yaparak ürünün yaprak sağlığı, dane tutumundaki homojen gelişimini kullanılan ilacın bitki üzerindeki olumlu etkisini göstererek bu konularda bilgi verdi.

Küresel iklim değişimi nedeniyle bölgede yaşanan yağış ve sıcaklığa bağlı olarak tarımsal ürünlerde hastalıklar yaygınlaştığını belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde farklılık gösteren yağışlar ve sıcaklıklara bağlı olarak tarımsal ürünlerde hastalıklar yaygınlaşmaktadır. Çiftçilerimizin bu olumsuz durumlarla mücadele etmeleri için örnek teşkil edecek üründe Tarla Günü düzenledik. Tarla Günü sayesinde çiftçilerimizin kullanılan yeni ilaçların etkisini yerinde görme fırsatını veriyoruz. Çiftçilerimizin üretimde hastalıksız kaliteli ve yüksek ürün almalarını umut ediyoruz. Tarla Günü'nde emeği geçen BASF firmasına, üreticimize, tarım danışmanlarımıza katılımcılara teşekkür ederiz."Dedi.

Kaynak: PHA