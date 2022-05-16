Galeriler Yazarlar
Adıyaman 18
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.390,79
ALTIN
913,98
DOLAR
15,57
STERLİN
19,20
EURO
16,29

Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği’ne büyük ilgi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:37
6 Okunma
Kahta’da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği’ne büyük ilgi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü.

Kahta Baraj Kenarında gerçekleştirilen etkinliğe TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Kaymakam Selami Korkutata, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il ve ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri, sporcular ile çok vatandaş katıldı.

Kano, sörf, tekne turları, jest ski, dağ paraşütü gibi bir birinden farklı su sporlarının yapıldığı etkinliğe katılan sporcular doyasıya eğlenirken, izleyen vatandaşlar ise adeta görsel şölen yaşadı. Oldukça keyifli anların yaşandığı etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da spora, sporculara ve gençlere oldukça büyük önem verdiklerini ve Adıyaman’da spor turizminin her geçen gün daha da başarılı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen böyle bir etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, “Adıyaman’da su sporlarının Akdeniz sahilleri gibi muhteşem olacağına inanıyorum. Herkesi tebrik ediyorum, inşallah bir sonraki organizasyonda su sporları merkezini Adıyaman’da göreceğimizi düşünüyorum. Adıyaman ile gönüllerimiz bir, yüreklerimiz bir şimdi iyilikte buluştuk, sporda buluştuk. Bizlerde bir sahil kasabasıyız, bizlerde su sporları merkezi oluşturuyoruz. Şimdi inşallah Adıyaman’da, Kahta’da ve Adıyaman’ın diğer ilçeleri de dahil olmak üzere her zaman birlikte güzel organizasyonlar yapacağız. Buradan bütün kadim geleneğe sahip Adıyaman’a ve bu Adıyaman’ın özelliklede bu şehrin güzel insanlarına yürekten canı gönülden şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Bu programda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikatten Adıyaman kadim bir kent ve kadim bir kültüre sahiptir. Bu su sporları konusunda Adıyaman müthiş bir potansiyele sahip ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bizler yerel yönetimler olarak bu anlamda her türlü yeniliğe, ufuk açıcı projeye her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise konuşmasında, “Tuzla Belediye Başkanımızın maddi katkılardan öte ruhunu ortaya koyup gönüldaşlığı bizim için daha çok önde ve bizi mutlu eden de bu. Kahta bugün çocuk şenliği ve su sporlarıyla hakikatten güzel bir gün geçiriyor. Kahta’nın özellikle su sporları konusunda alt yapı için hakikatten güzel gelişmeler sağlayabileceğimiz bir ilçemiz. Burada şehir hayatının su ile irtibatlandırılması görüldüğü kadar zor değil. Burada hedefimiz su sporlarını geliştirmek” dedi.

Adıyaman’ın her anlamda geliştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Fırat Su Sporları şölenindeyiz. Bütün bölge insanı burada şuanda, Adıyaman yarım ada şeklinde. Zengin su kaynakları var, Atatürk Baraj Havzasının yüzde 61 buçuğu Adıyaman’dan gitmektedir. Dolayısıyla 6 ilçemiz, merkez ilçede dahil su kaynakları olan çok önemli bir imkana, alana sahip. Kahta, Adıyaman bir tarih şehri, kültür şehri, turizm şehridir. Binlerce yıl bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kesişme noktası, her bir medeniyetin bıraktığı izler var. Bugün sudan nasıl faydalanacağımızı hep birlikte görüyoruz. Çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş, emeği geçen herkese teşekkür diyorum” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Bugün Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyiz, dünde Besni’deydik. 3 tarafı sularla çevrili bir ilimiz ve biz bu potansiyeli nasıl harekete geçiririz diye gerek ilimiz gerek ilçelerimizde bir programlama faaliyetleri ve planları içerisindeyiz. Özellikle rafting ve kürek alanında büyük bir potansiyelin olduğunu gördük. Rafting ve kürek federasyonumuz ile temasa geçtik. Bunlar aslında Turizmin bir bölümü. Kahta’da da, Besni’de de, merkezde de çok güzel su sporları tesislerimiz var. Özellikle kürek yarışlarını ulusal ve uluslararası düzeyde burada yapabileceğiz. Adıyaman bundan sonra spor turizmi merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerleyecek inşallah” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katkılarından dolayı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya il protokolü tarafından el dokuması seccade takdim edildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 16.05.2022 23:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’lı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahta’lı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahta'da 50 bin TL değerindeki televizyon hırsızlığına 1 tutuklama
Kahta'da 50 bin TL değerindeki televizyon hırsızlığına 1 tutuklama
Kahta’nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı
Kahta’nın işlek caddelerinde kaldırım çalışmaları başladı
Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi
Kahta'da TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği düzenlendi
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kahta’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Başkan Turanlı’dan bayram mesajı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Kahta’da, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ Uygulaması
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kahta Kaymakamı Korkutata'ya ziyaret
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da iki ayrı kavgada: 26 yaralı, 8 gözaltı - Videolu Haber
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek
Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek
Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Kahta'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor
Kahta’da avlanma yasağı uyarısı
Kahta’da avlanma yasağı uyarısı
Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi
Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi
Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti
Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti
Kahta’da istişare toplantısı
Kahta’da istişare toplantısı
Dezavantajlı çocuklar şanlı tarihe yolculuğa çıktı
Dezavantajlı çocuklar şanlı tarihe yolculuğa çıktı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim