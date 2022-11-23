Kahta’da pleylut kalıp tahtası çalan 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, Menderes Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir inşaat alanında 80 bin TL değerinde 120 pleylut kalıp tahtasının çalınmasının ardından Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara neticesinde kalıp tahtalarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.E. (31), C.B. (30) ve M.T. (40) isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi

Kaynak: PHA