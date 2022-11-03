Kahta’da otomobil şarampole devrildi 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Kahta-Adıyaman yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ömer Volkan (28) yönetimindeki 01 YV 300 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan Ömer Volkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: PHA