Kahta’da okul spor faaliyetleri toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 okul spor faaliyetlerini planlamak için istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda okul sporlarının sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirilerek, okul sporları faaliyetinin amacına dikkat çekildi.

Okul Sporları faaliyetlerinin çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, “Okul Sporları faaliyetleri bizim için çok önemli bir etkinliktir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz çok güçlü bir spor faaliyetidir. Okul sporları faaliyetinin amacı, yetenekli gençleri keşfetmek ve daha fazla gence ulaşmak, gençleri uyuşturucu maddelerden ve kahve köşelerinden uzak tutmak için spor adamları olarak sizlere ve bizlere büyük görevler düşmektedir. İlçemizde çok başarılı sporcular çıkacaktır. Buna gönülden inanıyor ve yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tunçmen ise, “Gençlerimiz ve çocuklarımız sporu ilk olarak okulda tanıyor ve bu sayede sporu tanıyıp, benimseyerek spor yaşamına devam ediyor. Bu bağlamda Okul Sporları faaliyetleri bizim için önem arz ediyor. Çünkü birçok gencimiz spor yaşamına okulda başlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul sporları faaliyetlerine desteklerimiz olacak ve her daim çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

BİLSEM toplantı salonunda düzenlenen okul sporları faaliyetleri toplantısına, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri, İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Mehmet Türk, Sezgin Yıldırım ve Hikmet Pınar, okul sporları il ve ilçe temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

iha