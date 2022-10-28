Kahta’da motosiklet şarampole devrildi 1’i ağır 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ve plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Süt'ün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: PHA

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