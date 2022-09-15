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Kahta’da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman Kahta ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı ve "İlköğretim Haftası" coşkuyla kutlandı.

15 Eylül 2022 Perşembe 15:26
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Kahta’da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman Kahta ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı ve "İlköğretim Haftası" coşkuyla kutlandı.

Kahta Kaymakamlığında başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından çelenk bırakılması, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kahta Sabahattin Zaim İlkokulunda devam eden programda öğrenciler günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak şiirler okudu. Dördüncü sınıf öğrencileri eğitim hayatına yeni adım atan birinci sınıf öğrencilerini güller ile karşıladı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve seslendirilen türkülerle sona erdi. Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Eğitim, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesidir. Türk Eğitim sistemimiz; tüm vatandaşlarımızı; Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi" görevini üstlenmiştir. Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 186 okul, 2330 öğretmen ve 35.510 öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Yaz dönemi boyunca okullarımızın tadilat ve onarımı yapılmış, taşımalı eğitimin bütün iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Toplam 53 taşıma merkezi okulumuzda, 402 araç ile 4448 öğrencimizin eğitime erişimi sağlanacaktır. Bakanlığımızın talimatları ile tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye ve ihtiyaç duyulan diğer ödenekleri hesaplarına yatırılmıştır. 186 okulumuzda, öğrencilerimizin ders ve yardımcı kaynak kitapları, devletimizin imkânları sayesinde eksiksiz bir şekilde masalarının üzerine konulmuştur. Programın hazırlanmasında emeği geçen, Sabahattin Zaim İlkokulu idarecilerine öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür eder, siz değerli katılımcılara saygılarımı sunarım’’ diye konuştu.

Kahta Sabahattin Zaim İlkokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 15.09.2022 17:21
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