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Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel öğrenciler, doyasıya eğlenerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

10 Mayıs 2022 Salı 16:40
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Kahta’da Engelliler Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel öğrenciler, doyasıya eğlenerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kahta Özel Eğitim Uygulama 1. 2. ve 3. Kademe Okulları tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, semazen gösterisi, kına gösterisi, Atatürk pazıl gösterisi ve şiirler okuyarak çeşitli özel gereksinimi bulunan bireylerin sesi oldu.

Özel öğrenciler, farkındalık oluşturmak adına ‘Farkında Olun Empati Kurun’, ‘Sevgi Varsa Engel Yoktur’, ‘Özel Eğitim Çağdaş Eğitimin Olmazsa Olmazı’ yazılı pankartları taşıdı.

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni alan etkinlik, öğrencilerle hatıra fotoğrafının çekilmesi ve öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin sergilenmesiyle sona erdi.

Hayatın her aşamasında engellilerin toplumun bir vazgeçilmezi olduğunu belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Abdullah Çetinkaya, “Hayatın her aşamasında toplumumuzun adeta vazgeçilmezi olan engellilerimize; yaşamı kolaylaştırmak, çeşitli imkanlar oluşturmak, bireysel ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırmada sürekli çaba içinde olmamız bizim asli sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluklarımızın gereği olarak Engelli Bireylerimize olan desteklerimizi sadece belirli gün ve haftalarda değil her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız. Onların yaşamdan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırırken bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan bu duygular içerisinde tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler haftasını kutlar, programın hazırlanmasında emeği geçen Özel Eğitim ve Uygulama 1. 2. ve 3. Kademe okullarımızın idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim.”

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve kurum amirleri ile öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.05.2022 16:53
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