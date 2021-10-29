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Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2021 Cuma 15:44
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Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Kahta Gazi Ortaokulu tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı programında öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuyarak tiyatro gösterisi eşliğinde Cumhuriyet Bayramını anlatan resim çalışmalarını yaptı. Kahta Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel oyunlar ve davul gösterisi sergilendi.

Kaymakam Selami Korkutata törende yaptığı konuşmada, “Millet egemenliğine dayanan cumhuriyet idaresi Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı vermiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Kısaca, Cumhuriyet Türk insanının ufkunu açmış ve onu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı olurunu tatmış, devletimiz, gelişen ve kalkınan bir de dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki milletimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Program, resim, şiir, kompozisyon ve çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediye ve madalyaların takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: iha
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