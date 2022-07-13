Kahta’da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kahta Atatürk Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baraj kıyısında piknik yapmaya giden vatandaşlar, gölet kenarında hareketsiz bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde kimlik çıkmayan bayanın yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

iha