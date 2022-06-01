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Kahta’da ’Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:50
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Kahta’da ’Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Aşk Menbaı’ programında öğrenciler Edebiyat Öğretmeni Ebubekir Çavuş tarafından hazırlanan şiirleri seslendirdi. ‘Aşkı Menbaı’ programı çerçevesinde okunan şiir ve müzik dinletisi izleyicilerden tam not aldı. Programda şiir ve müzikleri seslendiren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın düzenlenmesi ve uygulanmasında emeği geçen Edebiyat Öğretmeni Ebubekir Çavuş ve enstrüman çalan öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Şube Müdürü Sinan Demir, kurum amirleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 01.06.2022 19:01
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