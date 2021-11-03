Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde yürütülen proje, okula “Avrupa Kalite Etiketi”ni kazandırdı.

Proje kapsamında ortaklar kendi şehirlerinin tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini de tanıtma imkanı buldular. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz’ın koordinatörlüğünü yaptığı "Değerlerimi, Tarihimi ve Kültürümü Fotoğraflarımla Öğreniyorum" adlı e-Twinning projesi ile farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden öğretmenlerle öğrenciler birçok etkinliğe imza attılar.

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi projedeki farklı ve güzel etkinliklerden dolayı önce ülke genelinde yapılan değerlendirmede "Ulusal Kalite Etiketi" ile ardından yurt dışında yapılan değerlendirme ile projenin tüm Avrupa tarafından tanındığını belirten "European Quality Label" (Avrupa Kalite Etiketi) ile ödüllendirildi.

Pandemi dönemini bir fırsata çeviren öğretmen ve öğrenciler aynı zamanda farklı kentlerden, ülkelerden de arkadaş edinmiş oldular.

Projede dokuz tane öğrenciyle birlikte çalışan İsmet Yılmaz "Projemizde ortaklarımızla ve öğrencilerimizle çok güzel çalışmalara imza attık. Projenin başından sonuna kadar çok emek verdik.Bu emeklerin karşılığında okulumuz adına aldığımız Avrupa Kalite Etiketi bizi çok mutlu etti.Proje boyunca yanımda olan ekipteki öğrencilerime ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okula kazandırılan ödülden dolayı memnuniyetini dile getiren Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Okul Müdürü Mustafa IŞIK " Böylesine önemli bir ödülü okulumuza kazandıran öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Avrupa çapında yapılan bir değerlendirme ile okulumuza prestijli bir etiket kazandırmış oldular. Okul olarak emek veren öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

iha