Kahta'da durdurulan araçtaki uyuşturucuya 2 gözaltı

İlçeye bağlı Akkuş köyü kırsalında Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, tütüne enjekte edilmiş 73 gram cannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta bulunan İ.K. ve Y.E., gözaltına alındı. Gözaltına aşınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA