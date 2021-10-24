Kahta Belediyesi, su kesintisinden dolayı özür diledi

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, açıklamasında; “İlçemizin içme suyunun sağlandığı ana şebeke hattında meydana gelen patlama dolayısıyla ilçemizde bir gün su kesintisi meydana gelmiştir. Ekiplerimiz tarafından arızanın giderilmesi için onarım çalışmaları yapılarak sorun giderilmiştir. Damlacık Köyü mevkiinde yaşanan arıza giderilmiş olup ilçe merkezine su verilmiş. Ana depo ve ilçe merkezindeki ana şebeke borularının boşalmış olması sebebiyle evlere su gecikmeli gelebilir. Arıza nedeniyle halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür eder, Yaşanan mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz” ifadelerine yer verdi.