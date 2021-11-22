Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti

Başkan Turanlı, yeni hizmet araçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kazıcı ve yükleyici iş makinesini araç filomuza kazandırdık. Önümüzdeki günlerde imkanlarımız dahilinde yeni makinalar alarak araç filosunu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik donanıma sahip araçları bünyemize katarak vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. İlçemize hayırlı olsun. Kazasız belasız çalışmalar diyorum” dedi.

Kaynak: PHA