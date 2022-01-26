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Kafesi parçalayan pitbull başka bir köpeği boğarak öldürdü

Adıyaman’da hayvan bakımevinde kafesi parçalayarak çıkan pitbull cinsi köpek başka bir köpeği boğarak öldürdü.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:35
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Kafesi parçalayan pitbull başka bir köpeği boğarak öldürdü

Adıyaman’da hayvan bakımevinde kafesi parçalayarak çıkan pitbull cinsi köpek başka bir köpeği boğarak öldürdü.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Yaşanan dehşet verici olay güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye görevlileri hayvan ambulansı ile Kahta kent merkezine yem almaya gittiği esnada hayvan bakım evinin önüne araçlarıyla gelen iki kişi barınağa bıraktıkları Alman kurdu cinsi köpeklerini yanlarına çağırdı. Alman kurdu cinsi köpek ile birlikte bakım evindeki diğer köpekler de şahıslara doğru ilerledi. Diğer köpeklerdeki hareket ile birlikte kafeste bulunan pitbull cinsi köpek çıkmak istedi. Kafesin tellerini eğen pitbull kurtulmayı başardı. Şahıslara doğru koşan köpek orada bulunan başka bir köpeğin boynundan ısırdı. Köpeği bırakmayan pitbull, diğer köpeği boğarak öldürdü. Yaşanan bu olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pitbullun, Alman kurdunu parçaladığı anları cep telefonu ile kaydeden ve paylaşılan bu görüntülere hayvan severler büyük tepki gösterdi. Konunun sosyal medyaya düşmesinin ardından Kahta Belediyesi güvenlik kamera görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Şahısların köpekleri kışkırttığı ve pitbullun saldırmasından sonra görüntü kaydının yapıldığını vurguladı.

Belediye şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacak

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Şahıs kendi köpeği çitin üzerinden atlayarak gezinme alanına geliyor. Pitbull köpeği de tel örgüsünü parçalayarak gezinme alanına giren bu şahsın Alman kurdu cinsi köpeğine saldırıyor. Yalnız ne malum ki orda vatandaş çekim yapmadan önce arabaya giriyor. Arabaya girdikten sonra hayvanı kızıştırıp, hayvan saldırmaya başladığı anda arabadan çıkıp kamera kaydı yapıyor. Hiçbir şekilde müdahale yok. Hayvanlar birbiriyle kavgaya başladığı sırada çekime başlıyor. Bu vatandaşın oraya tamamen art niyetli gittiği hayvanını da art niyetle bırakıp kamuoyunda bir sansasyon yapmak için çalıştığı da aşikar bir şekilde kamera kayıtlarında gözükmektedir. Vatandaşla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuyla da görselleri paylaşacağız. Pitbull köpeklerimizi kısırlaştırdık. Pitbull köpekleri kafesi de kırıp çıkabiliyorlar. Buradaki olay tamamen vatandaşın köpeği kışkırtmasıyla olmuştur. Ortada da üzücü bir olay yaşanmıştır. Biz Adıyaman kriterleri içerisinde en iyi bir şekilde hizmet verebilen ve ilçemizde olmayan bir hayvan barınağı inşa ettik. 1 veteriner, 3 personel ve 1 araçla hizmet verilmektedir” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 27.01.2022 10:13
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