Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.405,98
ALTIN
977,40
DOLAR
16,84
STERLİN
20,40
EURO
17,57

Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve tarihi Hititler dönemine kadar uzanan Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı. Temmuz ayının sonunda kale turistlerin ziyaretine açılacak.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:38
15 Okunma
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve tarihi Hititler dönemine kadar uzanan Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı. Temmuz ayının sonunda kale turistlerin ziyaretine açılacak.

Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyünde bulunan ve ilk yapılışı Hititlere kadar uzanan Eski Kahta Kalesi’ni ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin yeni bir heyecana kapılacak. Restorasyon çalışmaları tamamlanarak bu ayın sonunda turistlerin ziyaretine açılacak olan Eski Kahta Kalesi’nde Adıyaman’da Turizmi Geliştirme Projesi çercevesinde cam teras yapıldı. Yapılan cam teras sayesinde ziyaretçiler Kahta Çayı ve Arsemia ören yerini görmekte hakim olacak. Kalenin içerisinde yapılan cam teras Kahta Çayı’nın derin kanyonunun muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek isteyen ziyaretçilerine adrenalin tutkusu yaşatacak.

Vali Mahmut Çuhadar eşi Serinay Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile birlikte cam teras ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkanlar, ibadet mekanları başta olmak üzere bir çok bölüm bulunuyor.

Kaleyi gezerek tamamlanan restorasyon çalışmaları ve yapılan cam teras hakkında bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ve sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumdan olan Adıyaman ve ilçelerindeki tarihi ören yerlerini turizme kazandırmak amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Dünyada örnekleri ve benzerleri olan ve yıllar önce Amerika ziyaretimizde Grand Canyon’da gördüğümüz cam terası Adıyaman’ımıza da getirdik. Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan IPA çercevesinde turizm alanında yaptığımız yatırımların bir yenisi Eski Kâhta Kalesinde cam teras olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu önemli yatırımın ülkemiz ve ilimiz turizmine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Eski Kahta Kalesinin bu ay tesliminin yapılarak ay sonunda hizmete sunulacağını da kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Kahta ilçemize bağlı Kocahisar Köyünde bulunan ve ilk yapılışı Hititlere kadar uzanan Eski Kahta Kalesi, büyüleyici atmosferiyle tüm ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak. Kale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İslam öncesinden başlayan kale, Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar devam ediyor. Kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkânlar, ibadet mekânları ve geniş odalar bulunmaktadır. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde kaleyi restore ederek turizmin hizmetine sunuyoruz. Tarihin derinliklerine ışık tutan bu eşsiz yapıyı ve daha nicelerini görmek için herkesi şehrimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 04.07.2022 21:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Başkan Turanlı: “Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Başkan Turanlı: “Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Kahta’da 4 ayrı ikametteki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahta’da 4 ayrı ikametteki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahta’daki kullanıma kapalı yapılar kaldırarak yollar trafiğe açılıyor
Kahta’daki kullanıma kapalı yapılar kaldırarak yollar trafiğe açılıyor
Kahta’da asfalt sezonu başladı
Kahta’da asfalt sezonu başladı
Başkan İşeri: “Kahta’daki intiharlar araştırılsın”
Başkan İşeri: “Kahta’daki intiharlar araştırılsın”
Kahta’da huzur operasyonu
Kahta’da huzur operasyonu
Kahta’da 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Kahta’da 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Müftü Çevik’ten ailelere 'Yaz Kur'an Kursu' çağrısı
Müftü Çevik’ten ailelere 'Yaz Kur'an Kursu' çağrısı
Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi
Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
40 yıllık husumet barışla sonuçlandı
40 yıllık husumet barışla sonuçlandı
Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri başlıyor
Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri başlıyor
Kahta OSB’de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı
Kahta OSB’de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı
Kahta Belediyesi’ne hava yastığı tepkisi
Kahta Belediyesi’ne hava yastığı tepkisi
Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi
Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi
Kendisini asarak intihar etti
Kendisini asarak intihar etti
Kahta Belediyesi ilçenin en eski çeşmesini yeniliyor
Kahta Belediyesi ilçenin en eski çeşmesini yeniliyor
Kahta’da ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması
Kahta’da ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması
Suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı
Suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı
Başkan Musa Yıldırım istifa etti
Başkan Musa Yıldırım istifa etti
Kahta’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Kahta’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Aydın'dan Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi müjdesi
Aydın'dan Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi müjdesi
Kahta’da ’Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi
Kahta’da ’Aşkı Menbaı’ programı düzenlendi
Başsavcı Durmaz kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu
Başsavcı Durmaz kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu
Kahta’da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kahta’da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kahta’da Dünya’nın cenaze namazı kılındı
Kahta’da Dünya’nın cenaze namazı kılındı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim