Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve tarihi Hititler dönemine kadar uzanan Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı. Temmuz ayının sonunda kale turistlerin ziyaretine açılacak.

Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyünde bulunan ve ilk yapılışı Hititlere kadar uzanan Eski Kahta Kalesi’ni ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin yeni bir heyecana kapılacak. Restorasyon çalışmaları tamamlanarak bu ayın sonunda turistlerin ziyaretine açılacak olan Eski Kahta Kalesi’nde Adıyaman’da Turizmi Geliştirme Projesi çercevesinde cam teras yapıldı. Yapılan cam teras sayesinde ziyaretçiler Kahta Çayı ve Arsemia ören yerini görmekte hakim olacak. Kalenin içerisinde yapılan cam teras Kahta Çayı’nın derin kanyonunun muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek isteyen ziyaretçilerine adrenalin tutkusu yaşatacak.

Vali Mahmut Çuhadar eşi Serinay Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile birlikte cam teras ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkanlar, ibadet mekanları başta olmak üzere bir çok bölüm bulunuyor.

Kaleyi gezerek tamamlanan restorasyon çalışmaları ve yapılan cam teras hakkında bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ve sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumdan olan Adıyaman ve ilçelerindeki tarihi ören yerlerini turizme kazandırmak amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Dünyada örnekleri ve benzerleri olan ve yıllar önce Amerika ziyaretimizde Grand Canyon’da gördüğümüz cam terası Adıyaman’ımıza da getirdik. Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan IPA çercevesinde turizm alanında yaptığımız yatırımların bir yenisi Eski Kâhta Kalesinde cam teras olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu önemli yatırımın ülkemiz ve ilimiz turizmine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Eski Kahta Kalesinin bu ay tesliminin yapılarak ay sonunda hizmete sunulacağını da kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Kahta ilçemize bağlı Kocahisar Köyünde bulunan ve ilk yapılışı Hititlere kadar uzanan Eski Kahta Kalesi, büyüleyici atmosferiyle tüm ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak. Kale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İslam öncesinden başlayan kale, Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar devam ediyor. Kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkânlar, ibadet mekânları ve geniş odalar bulunmaktadır. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde kaleyi restore ederek turizmin hizmetine sunuyoruz. Tarihin derinliklerine ışık tutan bu eşsiz yapıyı ve daha nicelerini görmek için herkesi şehrimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

iha