Eğitimci-Yazar Aslanhan, 'Başarıya Gülümse’ dedi

Kahta Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilerin moral ve motivasyonu artırmak için tecrübelerini paylaştı.

TEKNOFEST ve TUBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaların önemine değinen Yazar Sıtkı Aslanhan, düşünen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen ve proje yapabilen genç nesillerin bu tür yarışmalar ile etkinliklere mutlaka katılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve bazı uygulamaların zararlarından bahseden Yazar Sıtkı Aslanhan, bunun yerine kullanıcıların kişisel gelişim ve akademik başarılarına katkı sunacak uygulamaları kullanmalarını tavsiye etti.

Program, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın öğrencilerin sorularını cevaplamasıyle birlikte, imzaladığı kitaplarını öğretmen ve öğrencilere takdim etmesiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul idaresine, öğrencilere ve tecrübelerini paylaşan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’a teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’in yanı sıra, Şube Müdürü Mesut Çoşkun, Okul Müdürü Mustafa Işık ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.