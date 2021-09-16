Başkan Turanlı: Kahta’da kuraklıkla mücadele için çalışıyoruz

Yapılan çalışmalarda 2022 yılına kadar sürecek ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek projenin amacı yağışlarla gelen suyu olabildiğince toprakta tutmak ve bölgemizde yaygın erozyonu önlemek için Kahta’da toprak ve iklimine uygun arazi işleme yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Türkiye için örnek olabilecek proje sonrasında arazide erozyonun önlenmesi ve yağış sularının tutulmasıyla verimde yüzde 10-15 düzeyinde artış beklediklerini ve projenin uygun maliyetli olmasına çaba göstereceklerini bu sayede bölgemiz çiftçisi tarafından kolaylıkla uygulanabilecek” dedi.