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Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek

Adıyaman Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, İpekyolu Kalkınma Ajansı’yla birlikte örnek projeye imza attı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:36
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Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek

Çiftçilerin üretimle ilgili sorunlarını yakından takip eden Başkan Fatin Rüştü Turanlı, topraklarda verimlilikte sınırlayıcı olan toprak organik maddesi ile su içeriğini arttırmak için atalarımızın mirası olan taş sekileri yeniden hayata geçirmeye başladıklarını açıkladı.

Başkan Turanlı, sekilerin artık Adıyaman’ının simgesi olan badem bahçelerinde kuraklıkla mücadele ön sırada yer almaya başladığı belirterek, “Çiftçimizin bahçelerinde beton kullanmadan, tarım makinelerinin çalışmasını engellemeyecek şekilde taş ocaklarının atık malzemesi ile yapılıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın dünyanın gündeminde olan onarıcı tarım yaklaşımıyla desteklediği projede küçük taş sekiler gün geçtikçe azalan yağışın her damlasının akıp gitmeden toprağa nüfuz ederek depolanmasını sağlayacak biçimde düzenlendi” dedi.

Turanlı, açıklamasının devamında; “Oda olarak bilimsel projelere her zaman tüm güçleriyle destek veriyoruz. Bu desteğe devam edeceğiz. Kahta’yı gelecekteki sorunlara hazırlamak başlıca görevimiz. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın vermiş olduğu desteğe sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Projenin bilimsel danışmanı Doç. Dr. Gökhan Büyük ise, sekiler sayesinde tutulan suyun artması ile toprağın kanı olan organik maddenin çok sıcak yaz aylarında toprakta yok olmadan kalarak verime katkı yapacağını ve bu artış ile toprakların başlıca düşmanı olan erozyonun önlenerek verimde en az yüzde 15 artış beklediklerini belirtti.

Projenin diğer danışmanı Prof. Dr. Erhan Akça’da, projenin sadece Adıyaman için değil yüzde 50’ye yakın toprağı çölleşme riski altında olan ülkemiz topraklarının korunması için örnek oluşturduğunu söyledi.

 

Kaynak: PHA
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