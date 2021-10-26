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Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti

Adıyaman’ın Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, yurt genelinde yaşanan fiyat artışlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

26 Ekim 2021 Salı 10:37
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Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti

Yaşanan zamların vatandaşların belini büktüğünü belirten Mehmet Çatan, “Bu zamanlar hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın belini büktü. Esnaflarımız iş yapamaz hale gelirken, vatandaşlarımız da alıveriş yapamaz hale geldi. Son zamanlarda gelen zamlar ile akaryakıta gelen zamlar dışında her şeye zam geldi” dedi.

Yapılan zamanların sorumlusunun esnaf olmadığına dile getiren Başkan Çatan, “Bugün toptancılar verdikleri fiyatları yarın aynı fiyat veremiyor. Akaryakıta gelen zamlar havaların soğuması ile doğalgaza gelen zamlar, küçük esnaflarımız büyük esnaflar ile rekabet içerisine giremiyor. Bunun niye diyorum sorumlusu esnaflarımız değildir. Pandeminin devam etmesinde dolayı sürekli gelen zamlar ayrı bir konu. Küçük esnaflarımız rekabet içerisinde ama yine de rekabet edemiyor. Bu pandemi döneminde büyük toptancılar fırsatçılık yapıyorlar. Bu zamlar dediğimiz gibi esnaflarımızın iş yapmalarına büyük engel oluyor" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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