Başkan Çatan, Ekmek ve minibüs zamlarını değerlendirdi

Yolcu taşımacılığı yapan esnafların haklı olduğunu fak öğrencilere yapılan zamların fazla olduğunu söyleyen Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan,"Mazota ve benzine gelen zamlardan sonra fırıncı ve yolcu taşımacılığı yapan kişilerde haklı ama öğrencilerin verdikleri ücretler fazladır. Bugün tarifedeki fiyat ne ise öğrenciye bunun yarısının uygulanması lazım. Bu zam öğrencilerimiz için fazla bunun acilen yarıya düşürmesi gerekiyor. Hem öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon olacağına inanıyorum."dedi.

Ekmek fiyatının tekrardan gözden geçirilerek düşürülmesi talebinde bulunan Çatan, konuşmasını şöyle dürdürdü:

"Bu artan maliyetlerden dolayı vatandaşlarımızda haklı ama fırıncı esnaflarımızda zor durumda elektrik, doğalgaz, odun un artışları, kira ve işçi bunlarda göz önünde bulundurularak zamlar kaçınılamaz hale geldi. Bugün ekmek 4 lira ama biz bunu üç buçuk liraya düşürülmesi konusunda fırıncılar odasından ricada bulunacağız. Ekmeğin bu zamanda olması biraz insanlarımız için zor bu konuda bizlerde bir çalışma içerisindeyiz. Tabi bunun yanında gelen zamlar halkımızı zor durumda bırakmıştır. Tabi fırıncı esnaflarımızda zor durumda olduklarından dolayı bu karar alındıklarını biliyoruz"

Kaynak: PHA