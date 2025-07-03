Son günlerde bazı çevrelerce Kahta Kızılay Şubesi ve şahsı hedef alınarak kamuoyunu yanıltıcı, eksik ve maksatlı bazı açıklamalarda bulunulduğunu ifade eden Kahta Kızılay Şube Başkanı Av. Ömer Faruk Dündar, yaptığı açıklamada; “Kahta Kızılay Şubesi olarak bu açıklamalara cevap verme gereği doğmuştur. Kızılay'ın kurumsal yapısı gereği, şube başkanlıkları herhangi bir atama ile değil; üyelerin oylarıyla, demokratik bir seçim sonucunda belirlenmektedir. Bu görev şahsi bir makam değil, büyük bir sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı bir emanettir.

Kızılay, kişisel hırsların ve siyasi polemiklerin değil, milletimizin birlik ve merhamet değerlerinin temsilcisi olan bir kurumdur. Görevi devraldığımız günden bu yana 4 ay gibi kısa bir sürede, şeffaflık ve samimiyetle yürüttüğümüz faaliyetler aşağıda kamuoyunun takdirine sunulmuştur:

- Başta köy okulları olmak üzere 3.431.000 TL değerinde toplam 20.208 adet yardımcı kaynak kitap, öğrencilere ulaştırılmıştır.

- Sanal bütçe kapsamında 237 aileye 3.000 TL’lik toplam 711.000 TL nakdi yardım yapılmıştır.

- Ramazan ayında, Kahta merkezde 1000, Bölükyayla’da 300 kişilik iftar programları düzenlenmiştir.

- Belören Köyü İlkokulu’na kütüphane kurulumuna katkı olarak 48 set okuma kitabı desteği sağlanmıştır.

- Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 5000 adet üzerinde kıyafet desteği sağlanmıştır.

- İlçemizdeki anaokullarına 800 adet ikramlık dağıtımı yapılmıştır.

- İhtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımları düzenli şekilde sürmektedir.

- Genç gönüllülerimizle ilçemizdeki çeşitli yardım kampanyalarına katılım sağlayıp etkinlikler düzenlenmiştir.

- Afet vakalarında arama-kurtarma ekiplerine gıda ve lojistik destek sağlanmıştır.

Tüm bu hizmetler, gösteriş değil, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için yapılmıştır. Bizler, reklam değil, hizmet üretmeye; algı değil, fayda oluşturmaya gayret ediyoruz.

Kurumsal kadrolarımıza ve gönüllü destekçilerimize yönelik yöneltilen ‘ailevi bağ’, ‘kişisel PR’ gibi ithamları ise asılsız ve seviyesiz bulduğumuzu belirtmek ister, konuyla ilgili hukuki haklarımızı saklı tutarız. Kızılay'da görev almak, bir makam değil, bir sorumluluk meselesidir. Gençleri bu sorumluluğun parçası yapmamız, geleceğe olan inancımızdandır.

Bugüne kadar hiçbir basın açıklamamızda şahıs hedef alınmamış, hiçbir faaliyetimizde çıkar gözetilmemiştir. Bundan sonra da aynı anlayışla, Kahta’mız için çalışan herkesle omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Son olarak Kahta’mıza bugüne kadar bir çivi bile çakmayan, hiçbir eser ve hizmeti olmayan zihniyetin, özellikle Peygamber Efendimize (s.a.v.) hakaret içeren yayınların yapıldığı bir günde, bu haysiyetsiz saldırıya karşı tek kelime etmeyip, aynı gün bizi hedef alan açıklamalar yapmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

Kaynak : PHA